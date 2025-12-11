Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un excelente clima y con buena cantidad de público en la cancha de Hispano Americano, Escorpión y Bancruz se presentaron par disputar el último encuentro del torneo Clausura de la Liga de Fútbol Sur, sin presentar muchas variantes salvo algunos que venían con problemas físicos por el encuentro disputado con Camioneros de Ushuaia, tal el caso de Portillo que tenia un golpe en un tobillo pero igual estuvo dentro de la cancha.

De todos modos con la particularidad de que el técnico de Escorpión Carlos “Pachín” Padin tenía que estar afuera del campo de juego debido a una sanción que arrastra de partidos anteriores, no le sirvió mucho a Bancruz, dado que antes de culminar el primer tiempo, el técnico bancario también quedaba afuera del campo con una tarjeta roja apuntando a la frente por parte del árbitro.

Con ambos equipos en esta condición, comenzó un cotejo que en un principio fue muy friccionado, con juego algo brusco clásico de una final de ésta naturaleza lo que hizo que aparecieran varias tarjetas amarillas, con un Escorpión que presionó permanentemente todo el primer tiempo con con un juego de pelotazo sobre los dos laterales en velocidad, que le complicaron las cosas a la última fila bancaria.

Cuando promediaba la mitad de primer tiempo, queda solo por la derecha Adrián Chiófalo y tomando el balón hacia el centro de la cancha en el borde externo del área grande es marcado por dos adversarios pero logra sacar un biandazo que espectacularmente se clava en el ángulo superior izquierdo del arquero y por mas que se estiró lo que pudo, la pelota ingresó en un gol superlativo que sería el único del partido, aunque luego el árbitro anularía dos jugadas mas que podrían haber abierto mas el marcador para los de Escorpión.

Bancruz no encontró posibilidades, luchó dentro de lo que tenía pero fue permanentemente anulado por el mediocampo de su adversario quien no le permitió mucho, y en el complemento aunque también empezó un poco brusco, luego se fue asentando y recién sobre el final cuando ya se venía el pitazo que cerraría el encuentro, Bancruz hizo lo imposible y lo posible para empatar el encuentro, poniendo todas las fichas e incluso con un hombre mas ( hubo un expulsado para Escorpión) pero no alcanzó para nivelar el resultado y si bien lucharon hasta el final, el resultado fue favorable a la gente de Padín.

Mucho pelotazo bancario sobre la segunda mitad del segundo tiempo que no dio resultados porque los de Escorpión estuvieron bien plantados de la mitad para atrás y sin dejar resquicio, y se llevaron un resultado mas que importante para sus intenciones, y ahora solo quedará esperar la fecha en la que jugarán Escorpión con UPP (Unión Petroleros privados) campeón del torneo Apertura, para ver quien se queda con el rotulo del mejor del año.