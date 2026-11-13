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Se viene una noche decisiva para el fútbol santacruceño. Escorpión de Río Gallegos afrontará este sábado 14 de noviembre un compromiso determinante cuando visite a Camioneros de Río Grande, en el encuentro correspondiente a la revancha de los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido se disputará desde las 21:00 en la cancha del Centro Deportivo Municipal de Río Grande, donde el conjunto fueguino intentará revertir la serie ante su público, mientras que el representante santacruceño buscará hacer valer la diferencia conseguida en el primer enfrentamiento para meterse entre los cuatro mejores de la región.

En el partido de ida, disputado en la cancha de Hispano Americano de Río Gallegos, Escorpión consiguió una victoria por 1-0 gracias al tanto convertido por Carlos Vera a los 35 minutos del primer tiempo. En un encuentro marcado por las condiciones climáticas y la intensidad de la disputa en la mitad de la cancha, el equipo dirigido por Carlos Padín supo aprovechar una de sus oportunidades y conservar una ventaja que ahora puede resultar determinante.

Sin embargo, la serie está lejos de estar definida. Camioneros tendrá la obligación de salir a buscar el resultado y sabe que una victoria por la mínima diferencia le permitirá igualar el marcador global y llevar la definición a los penales. Por eso, se espera un encuentro de mucha intensidad, con dos equipos que se juegan buena parte de sus aspiraciones en el certamen.

Del lado de Escorpión, el objetivo será sostener la concentración, administrar la ventaja y encontrar los espacios necesarios para lastimar de contraataque. El conjunto de Río Gallegos viene protagonizando una destacada campaña en el torneo y buscará ratificar su crecimiento en una instancia de máxima exigencia.

El “alacrán” llega a esta instancia después de protagonizar una de las grandes sorpresas de la competencia al eliminar a Boxing Club en la fase anterior. Aquella clasificación fortaleció las expectativas del plantel y alimentó la ilusión de continuar avanzando en el certamen federal.

Camioneros, por su parte, también tuvo que atravesar una serie exigente para alcanzar los cuartos de final. El elenco de Río Grande dejó en el camino a Bancruz de Río Gallegos mediante la definición por penales, luego de igualar 1-1 en el partido de ida y 0-0 en la revancha. Se trata de un equipo con experiencia en este tipo de instancias y que buscará aprovechar la localía para mantener vivas sus aspiraciones.

El encuentro tendrá además un atractivo especial por el antecedente entre ambos clubes en el Regional Amateur 2024, cuando protagonizaron otra llave eliminatoria que terminó con la clasificación del conjunto santacruceño mediante los tiros desde el punto penal.

La terna arbitral estará integrada por jueces de Ushuaia. Federico E. Miranda Vega será el árbitro principal, acompañado por Javier Ramírez y Ezequiel Nicolás Solís Rivero como asistentes, mientras que Alejo Gabriel Lamas se desempeñará como cuarto árbitro.