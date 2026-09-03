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El Torneo Clausura 2026 de Primera División de la Liga Sur de Fútbol puso primera y ya dejó sus primeros resultados, con Escorpión FC como único ganador de la jornada. El conjunto dirigido por Carlos Padín derrotó 2 a 0 a Boxing Club en el estadio “Gustavo Soules” de Hispano Americano y comenzó el certamen sumando de a tres.

La victoria significó además un buen inicio para Escorpión luego de su participación en el Torneo Regional Federal Amateur. El último domingo, el “Alacrán” había visitado a Esperanza, con quien igualó 0 a 0 por la competencia federal.

El encuentro frente a Boxing tuvo lugar entre semana precisamente por los compromisos que ambos equipos mantienen en el calendario, en un tramo de la temporada en el que los representantes de la Liga Sur deben afrontar simultáneamente la competencia doméstica y el certamen regional.

En otro de los encuentros disputados durante la semana, Bancruz y Ferro YCF igualaron 1 a 1 en la cancha del Boxing Club, repartiendo puntos en su estreno en el Clausura. El conjunto bancario también llegó a este compromiso después de una exigente presentación por el Torneo Regional Federal Amateur, ya que el domingo derrotó 3 a 0 como visitante a Santa Cruz de Río Turbio.

La primera fecha también tuvo otro empate. Unión Petroleros Privados y Boca Río Gallegos protagonizaron un entretenido encuentro que terminó 2 a 2, por lo que ambos comenzaron el campeonato con una unidad.

En tanto, el partido entre Unión Santacruceña y Defensores del Carmen quedó pendiente, mientras que Hispano Americano tuvo fecha libre en el comienzo del certamen.

Con estos resultados, Escorpión FC quedó como único líder del Torneo Clausura con tres puntos. Detrás aparecen Boca Río Gallegos, Unión Petroleros Privados, Bancruz y Ferro YCF, todos con una unidad. Más atrás se ubican Hispano Americano, Defensores del Carmen, Unión Santacruceña y Boxing Club, todavía sin puntos.