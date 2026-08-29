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Escorpión FC volverá a competir en el Torneo Regional Federal Amateur con el objetivo de ser protagonista y dar un paso más respecto de su última participación.

El equipo de Río Gallegos llega con experiencia reciente en el certamen, luego de alcanzar las semifinales de la Región Patagónica en la edición anterior. Ahora tendrá por delante una primera fase íntegramente santacruceña, con cuatro equipos y seis fechas.

Zona 3: todo queda en Zona Sur

Escorpión integra la Zona 3 de la Región Patagónica junto a Bancruz, Deportivo Esperanza y Santa Cruz FC.

El debut será este 30 de agosto como local frente a Deportivo Esperanza, en el comienzo de un calendario que tendrá alternancia entre partidos en Río Gallegos y encuentros como visitante.

El camino de Escorpión FC

30/08: Escorpión FC vs. Deportivo Esperanza.

Escorpión FC vs. Deportivo Esperanza. 06/09: Bancruz vs. Escorpión FC.

Bancruz vs. Escorpión FC. 13/09: Escorpión FC vs. Santa Cruz FC.

Escorpión FC vs. Santa Cruz FC. 20/09: Deportivo Esperanza vs. Escorpión FC.

Deportivo Esperanza vs. Escorpión FC. 27/09: Escorpión FC vs. Bancruz.

Escorpión FC vs. Bancruz. 04/10: Santa Cruz FC vs. Escorpión FC.

El “Alacrán” debuta este domingo 15 horas en cancha de Hispano contra Dep. Esperanza de El Calafate.

La lista de buena fe

Director técnico: Carlos Antonio Padín.

Cuerpo técnico: Lucas Martín Calismonte (ayudante de campo), Roberto Damián Gallego (preparador físico), Rafael Leandro Caraballo, Tobias Marcelo Martínez, Robertino Giusti y Franco Ezequiel Alvarez (auxiliares).

Jugadores: Juan Manuel Espíndola, Pablo Maximiliano Sevilla, Facundo Enrique González, Santiago Ezequiel Casal Tarcaya, Alian Arel Morales, Luciano Patricio Cárcamo, Juan Pablo Sotelo, Lautaro Nieto, Alejandro Germán Maidana, Iván Haro, Mathias Jesús Covacich, Leonardo Jesús Labrin Alvarado, Gustavo Nahuel Méndez, Fabrizio Santino Martins, Guillermo Mauricio Pereyra, Kevin Facundo Barrientos, Marcelo Alejandro Rodríguez, Leandro Ariel Hernández, Ignacio Agustín Aversa, Lucas Nahuel Forestier, Juan Manuel Echave, Mariano Alejandro Velázquez, Franco Tomás Merlo, Martín Alejandro Cruz, Fabricio Tomás Sarmartano, Francisco Héctor Iriarte, Gabriel Alejandro Burgos, Kevin Joel Bahamonde Vera, Ramiro Daniel Méndez, Román Pablo Martín Cárdenas, Luis Nicolás Ortega Alvarado, Lucas Damián Salazar y Kevin Agustín Calbucura.

Con una nómina de 33 futbolistas, Escorpión FC inicia una nueva aventura federal con el antecedente de haber sido semifinalista patagónico y la ilusión de volver a meterse entre los mejores de la región.