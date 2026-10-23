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Escorpión FC continúa fortaleciendo su plantel de cara a los compromisos decisivos del Torneo Regional Federal Amateur. La institución confirmó la incorporación de Juan Manuel Vila y Carlos Vera, dos futbolistas que llegan provenientes de Atlético Escobar, equipo con el que tuvieron participación en el Torneo Federal A durante la temporada 2026.

Las nuevas incorporaciones se suman al plantel conducido por Carlos Padín, que afrontará un desafío importante este domingo, cuando visite a Boxing Club por el partido de ida de la tercera ronda del certamen. El encuentro se disputará desde las 17 en la cancha Emilio Pichón Guatti, donde ambos equipos comenzarán a definir una serie que continuará la semana siguiente.

El anuncio de la incorporación de Juan Manuel Vila en las redes oficiales de Escorpión.

Vila, de 23 años, y Vera, de 21, llegan con el antecedente de haber integrado el plantel de Atlético Escobar en una competencia de alcance nacional. De acuerdo con los registros estadísticos consultados, Vila acumuló siete partidos y 223 minutos de participación en el Federal A durante 2026, mientras que Vera sumó cinco encuentros y 140 minutos. Su llegada representa nuevas alternativas para el cuerpo técnico de Escorpión FC en una instancia en la que cada detalle puede resultar determinante.

Atlético Escobar, con sede en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, atravesó recientemente una etapa histórica en su recorrido deportivo. El conjunto bonaerense se consagró campeón del Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026 y obtuvo el ascenso al Federal A tras vencer por 1-0 a Ferro de General Pico en la final, con un gol de Nahuel Barreto. De esta manera, consiguió llegar por primera vez a la tercera categoría del fútbol argentino y afrontar un nuevo desafío en el ámbito nacional.

“Les deseamos el mayor de los éxitos defendiendo la camiseta de nuestro club”, fue el mensaje del “alacrán” en sus redes.

Ahora, Vila y Vera buscarán aportar sus condiciones futbolísticas a Escorpión FC, que se encuentra ante una instancia decisiva de la temporada. El equipo de Padín tendrá enfrente a Boxing Club, en un enfrentamiento que promete una disputa exigente entre dos conjuntos que buscarán dar el primer paso hacia la siguiente fase del campeonato.