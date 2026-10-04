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Escorpión de Río Gallegos cerró este domingo su participación en la fase de grupos del Torneo Regional Federal Amateur con una goleada 4-0 sobre Santa Cruz FC, en Río Turbio, y terminó como líder absoluto de la Zona 4.

El conjunto dirigido por Carlos Padín salió decidido desde el arranque y tomó la iniciativa durante buena parte de la primera etapa. Santa Cruz FC, en tanto, intentó sostenerse con orden defensivo y consiguió mantener el arco en cero durante varios minutos, aunque tuvo dificultades para generar juego y prácticamente no logró inquietar al arco visitante.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, Escorpión encontró la llave en una pelota parada. Tras un tiro de esquina, Alejandro “Cuchi” Maidana apareció de cabeza y puso el 1-0, resultado con el que el equipo de Río Gallegos se fue al descanso.

En el complemento, Escorpión volvió a golpear rápido. Luciano Cárcamo apareció para ampliar la ventaja y establecer el 2-0, un resultado que le permitió al visitante manejar el partido con mayor tranquilidad.

Santa Cruz FC ya no pudo reaccionar y Escorpión aprovechó los espacios para sentenciar la historia. Nuevamente Maidana, esta vez para marcar su segundo tanto de la tarde, convirtió el 3-0.

Sobre el cierre, Santiago Casal, también de cabeza, apareció para poner cifras definitivas al encuentro: 4-0.

La goleada tuvo además un dato particular: Escorpión llegó a Río Turbio sin varios de sus habituales titulares, a quienes Padín decidió darles descanso. Sin embargo, el equipo mantuvo su funcionamiento y terminó mostrando una contundencia que le permitió cerrar la fase de grupos con una victoria categórica.

Con este resultado, Escorpión terminó como el mejor equipo de la Zona 4, cerrando su participación en esta instancia con una nueva demostración de autoridad y con el objetivo de avanzar con confianza en el Torneo Regional Federal Amateur.