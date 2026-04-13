Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien habíamos guardado por un tiempo la bola de cristal, durante la semana habíamos adelantado que Escorpión podía quedar en la punta y así fue, con un dos a uno que no dio para mas pero sí suficiente par ganar y esto con los petroleros de vacaciones, les permitió subir al primer lugar por un solo puntito, por lo que nadie puede ni toser muy fuerte todavía.

Como si se hubieran sacado la lotería, festejaron la victoria con orgullo y se pararon por ahora en la condición de punteros con cinco partidos jugados, lo que quiere decir que todavía no tuvieron semana de descanso, por lo que puede pasar mucho todavía como se están dando las cosas en este “petit” torneo cortito y abrasador, no porque otorgue calor sino porque no da tregua y no se puede pensar en nada que no sea ganar, por, menos los de adelante.

Como UPP tuvo fecha libre, los bancarios jugaron contra Defensores y llegamos a pensar que los chicos del “Defe” habían logrado superar por muy poco sus chances luego del empate contra Ferrocarril cuando consiguieron su único punto, pero los de Padín no les dieron chances y le aplicaron una venenosa que los dejó paralizados con un 8 a 0 categórico y casi mortal, como para esconderse debajo de la alfombra, pero el escritorio los mandó para atrás y lo contamos mas adelante.

Para completar el tema también les falta un partido (tuvieron fecha libre en la segunda), por lo que hay bastante pare recorrer todavía aunque solo queden tres fechas para terminar y con 5 equipos con cuatro jugados por lo que de seguir así, habrá dos que jugarán un partido menos si las matemáticas no fallan, y estos son UPP, Bancruz, Hispano Boxing y Unión, por lo que a algunos les tocará alguna de las tres que quedan y dos jugarán un partido menos…?

En la misma instancia del fin de semana, finalmente los santos y todos los ángeles se pintaron de verde y lograron que Boxing saliera de la condición de “empatador” y gracias a la magia de Kevin Hevia que se revolcó todo después de lograrlo, ganaron por la mínima a los chicos del Mono Martínez para superarlos ahora incluso en la tabla, pero son las leyes del juego, y algunos tienen que ganar y otros tienen que perder, pero sin tirar manteca al techo porque no hay tiempo.

Sumado a esto los albiverdes que de tontos no tienen nada, se encontraron con los bancarios metiendo un jugador que no podía estar en el empate de la cuarta fecha y con este tema de los escritorios concretos, el Tribunal de la Liga les hizo caso y les dio la razón, por lo que mas allá de la bronca de Pachín Padín y de su gente, los porotos de ese empate fueron para el Boxing Club con un 1 a 0 clarificador, y con toda ésta música, los de Clavel ascendieron al tercer lugar de la tabla de un viaje.

Para completar el último de la fecha, Ferrocarril empató con los celestes sin abrir el marcador y esto les otorga a los de Belmonte el soberano título que tenia el Boxing y que le arrebataron sin compasión, porque ahora tienen cuatro empates en cinco fechas, casas mas casas menos igualito a mi Santiago, por lo que se igualan todo cuando se vienen las últimas fechas y hay que tratar de ir mas adelante, con la misma voluntad y con la misma fuerza con la que igualan en cada partido, porque solo perdieron la primera fecha contra Bancruz, y después se igualaron todo.

Con este panorama nos venimos a la sexta fecha y ya en etapa de definición, donde alguna sorpresa puede desequilibrar, pero de no darse esta inquietud, todo podría quedar entre los tres de adelante con Escorpión, UPP y Boxing, y las aspiraciones de Hispano y Bancruz, pero vamos a tener que hacer de tripas corazón y esperar por lo menos una semanita mas para augurar con mas precisión, porque como dijimos antes, la bola de cristal se nos rompió y la magia puede mas que el fútbol parece ser.

Lo cierto es que Escorpión suma 11, UPP 10, Boxing 8 , Hispano y Bancruz 6, Boca y Ferro 4, Unión Santacruceña 3 y los del Defe se caen de la tabla con un solo poroto, y quedan tres fechas por disernir quien será el “namber Uan” como dice el vecino de la otra esquina, tres fechas para jugar tipo ruleta, porque todavía no esta todo claro.