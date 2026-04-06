Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La edición de la llamada Vuelta del Tierra del Fuego se cumplió con muy buena asistencia de participantes y del mucho público que se reunió no solamente en algunos lugares claves, sino también en la ruta de la carrera, para observar el esfuerzo y la habilidad de los conductores.

Principalmente en Tolhuin en el centro de la provincia donde se reunión mucha gente, a tal punto que el gobierno local y provincial destocó lo bueno que representa parr el turismo y para la recreación en tiempos difíciles pero que con un espectáculo de esta naturaleza, se superan otras inquietudes y mucha gente se acerca a tomar parte de la misma.

El Moto Club organizador también destacó la buena participación, la que en motos expertos se llevó como ganador Thiago González seguido de Leandro Pérez y del chileno Martín Ortega, mientras que en UTV Elite, el vendedor fue otro fueguino como Martín Bronzovich, reconocido apellido ligado a la actividad en la “isla”, mientras que el segundo lugar lo ocupó Valentino Ruiz y el tercero fue Daniel Cárdenas.

La carrera que salió desde Río Grande estuvo rodeada de una gran cantidad de público que se movilizó para observar a los competidores como sucede habitualmente por lo que toda la “isla” tuvo un ritmo fenomenal como sucede cada año, con una carrera que ya es mas que tradicional para los fueguinos.