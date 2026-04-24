Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado a las 14 horas se pondrá en marcha la 7° Fecha de la Superliga Femenina de Fútbol con el partido que disputarán Atlético Sur y Las Sin Dt. Mientras que las chicas de Atlético se ubican 4° con 11 unidades, las muchachas de Las Sin Dt están más lejos con 5 unidades en la 9° posición.

A continuación de ese partido, se medirán los conjuntos de Estrella y del Boxing Club. Por el lado de Estrella, se encuentran al acecho en la 3° posición con 12 puntos. Por el lado del Boxing, las albiverdes están 7° con 8 puntos.

Sin lugar a dudas, a las 16 horas del mismo día tendrá lugar el partido destacado de esta fecha. Será el que protagonicen Libertad Femenina e Hispano “B”. Mientras las celestes están en la primera posición con 16 puntos, las chicas de Libertad son las escoltas con 13, por lo que un triunfo las llevaría a compartir la cima con las dirigidas por Fernando Granatelli. En caso contrario, Hispano “B” sacaría una más que interesante ventaja en la punta del torneo.

Finalizando la jornada, se verán las caras Huracán, que marcha 5° con 11 puntos y Don Bosco, que están más atrás en la 10° posición con 3 unidades.

El día domingo el primer partido será a las 16 horas y tendrá como protagonistas a Hispano “A”, que se encuentra en la ante última posición con 2 puntos y Petrel, que está aún más abajo en la última posición con 0 unidades.

Finalmente, a las 17 horas, cerrarán la fecha las chicas de Berto contra Defensa y Justicia. Por el lado de Berto, el equipo se ubica 8° con 8 unidades mientras que Defensa y Justicia está 6° con 9 puntos.

Vale resaltar que todos los partidos se jugarán en el “Ferrito Stadium”, es decir, en la cancha de sintético de Ferro YCF “Don Pedro Agüero”.