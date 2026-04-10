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Arrancará movida la Fecha 6 del campeonato de fútbol femenino que crece año tras año. Es que desde las 16 horas del sábado abrirán la jornada los dos equipos del Hispano Americano. Por un lado estará Hispano “A”, que merodea las últimas posiciones y busca un triunfo para meterse en la conversación por el título. Por el otro, Hispano “B”, que viene de reprogramar su partido de la Fecha 5 y necesita el triunfo para volver a la punta del campeonato.

A continuación, Huracán, otro de los animadores del torneo en esta primera mitad, se enfrentará al Boxing, de irregular arranque. En caso de ganar el “globo” trepará a la primera posición a la espera de lo que pase con los otros partidos. Por el lado del Boxing, necesita una victoria para despegarse de los últimos puestos y encarar de la mejor manera la segunda mitad del certamen.

Cerrarán el día sábado los equipos de Petrel, que viene de reprogramar su encuentro de la Fecha 5 y Berto, que irá en busca de los 3 puntos que lo dejen mejor posicionado de cara al final del torneo.

El domingo abrirán la jornada los conjuntos de Don Bosco y Atlético Sur, ambos de un arranque bastante irregular y merodeando los puestos de mitad de tabla. A continuación, las chicas de Defensa y Justicia se enfrentarán a Las Sin Dt. Ambos equipos necesitan una victoria que los acerque a las primeras posiciones. En caso de repartir puntos, quedarán de la mitad de tabla para abajo.

Por último, las actuales líderes de la Superliga Libertad Femenina, se las verán con el elenco de Estrella, que están al acecho de la cima del torneo. El que gane este partido sacará una ventaja importante de cara a la segunda mitad del torneo. El empate podría ser negocio, pero habrá que ver qué sucede con los otros encuentros.

Si bien aún resta saber qué día se jugará el partido postergado de la Fecha 5 entre Hispano “B” y Petrel, este fin de semana se empezarán a perfilar los candidatos más firmes al título. La pelota vuelve a rodar, y las chicas lo saben.