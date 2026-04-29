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El viernes a las 15 horas se jugará el primer partido de un nuevo Torneo Provincial Masculino Sub 16 en El Calafate. El encuentro lo disputará el local AMUVOCA contra los chicos de Dante Cantarutti de Río Turbio. La acción continuará esa jornada hasta las 21:15 horas.

El día sábado será el cierre de la clasificación con los partidos que se jugarán a partir de las 9 horas hasta las 21:15 horas inclusive. Finalmente, el domingo comenzarán a definirse las posiciones. A las 9:30 horas será el partido por el 5° y 6° puesto. A las 10:45 horas por el 3° y 4° y la gran final se estará jugando a las 12 horas.

Los seis equipos que irán por la gloria este fin de semana en El Calafate son el local AMUVOCA de El Calafate, Boca de Río Gallegos, TAIIU, Unión y Alemán de Punta Arenas y Dante Cantarutti de Río Turbio.