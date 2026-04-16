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A partir del viernes 17 a las a las 19 horas dará comienzo una nueva edición de la Liga Sur de Vóley. Durante esa jornada se disputarán dos partidos en simultáneo hasta las 21:30 horas. Unos en el Benjamín Verón y otros en el Juan Domingo Perón.

El sábado la acción comenzará a las 9 horas también en simultáneo con dos partidos por turno pero en este caso se jugarán ambos en el gimnasio Indio Nicolai. La segunda jornada se extenderá hasta las 20:45 horas con una pausa a las 17:30 horas para el acto protocolar del torneo.

Finalmente, el domingo los partidos decisivos comenzarán a las 9 horas nuevamente en los gimnasios Benjamín Verón y J. Domingo Perón hasta las 12:45 horas. La gran final será a las 15:15 horas en el Benjamín Verón.

Los equipos que participarán de este primera fecha de la Liga Sur son: Independiente de Río Gallegos, Boca RG, TAIIU de Punta Arenas, Verón, Boxing, Alemán de Punta Arenas, Galicia de Ushuaia, Esmeralda de Puerto Natales, AMUVOCA de El Calafate, Esencias de Punta Arenas, Indio Nicolai y Dante C. de Río Turbio.

Tercera temporada de la Liga Sur de Menores de Vóley.

“A un día de comenzar la tercera temporada de la Liga Sur de Vóley. Seguimos creciendo… en femenino ya sumamos 7 ciudades, 15 clubes, 44 equipos, 8 fechas en el año. ¡Y este año arrancan los varones! Sin duda, la Liga de la Patagonia” publicaron desde @ligasurvoley.