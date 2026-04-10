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La Liga Santacruceña de Hockey pone primera en la categoría Sub-12 Damas con una cantidad considerable de equipos que se darán cita en la localidad de Puerto Santa Cruz los días viernes, sábado y domingo.

La jornada comenzará este viernes 10 de abril con el partido que enfrentará al equipo local de Puerto Santa Cruz con las chicas del Hispano. Luego será el turno del Atlético Boxing Club enfrentando al equipo Tercer Tiempo y más tarde se medirán el equipo de Punta Arenas con el conjunto Los Notros, de El Calafate.

A las 20 horas de este mismo día el equipo de Calafate Hockey jugará contra el Club Social y Deportivo El Chaltén y cerrarán la acción del día viernes el equipo de Santa Cruz enfrentando a las chicas del Atlético Boxing Club a las 20:40 horas.

El equipo Sub-12 del Boxing Club junto a la profesora Mariela Mendoza antes de viajar a Pto Santa Cruz.

El día sábado la acción comenzará bien temprano. A las 8 de la mañana será el primer partido y se jugará hasta las 12 horas. En total serán 7 partidos en el turno mañana. La actividad se retomará a las 15:40 horas y se extenderá ese mismo día sábado hasta las 20 horas.

Vale resaltar que a las 18:20 horas habrá una pausa en los partidos para la realización de un acto protocolar y luego se seguirán disputando los partidos.

Finalmente el día domingo la acción comenzará a las 9 horas y se extenderá hasta las 17 horas, de modo que todas las delegaciones puedan emprender el regreso a sus respectivas localidades en un horario razonable.