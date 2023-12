Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Federal del Fútbol Argentino confirmó horarios para los partidos de ida de la región patagónica del Torneo Regional Amateur. El partido más al sur de los octavos de final será en Río Grande, Tierra del Fuego, donde Camioneros de aquella ciudad recibirá en el Estadio Municipal al Atlético Boxing Club de Río Gallegos a partir de las 21:00.

El plantel dirigido por Lucas Soto partirá a tierras fueguinas hoy por la tarde/noche. Muchos de los refuerzos albiverdes jugarán por primera vez tan al sur, por lo que será un encuentro diferente para ellos.

Luego jugarán el duelo de vuelta en la ciudad de Río Gallegos, más precisamente en la cancha Emilio “Pichón” Guatti. Los fueguinos se vieron molestos debido a que, según ellos, deberían haber cerrado como local.

El ganador del cruce entre Camioneros y Boxing Club se enfrentará contra el vencedor de Independiente de Puerto San Julián y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

El “Rojo” recibirá a el “Lobo” en su cancha desde las 16:00 con terna riogalleguense. Nicolás Graves estará al mando de este encuentro. Mientras el duelo de vuelta será el miércoles 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia.

El otro santacruceño que se encuentra en octavos de final es Sportivo Huracán de Gobernador Gregores, que se medirá frente a Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia. El duelo de ida será en suelo chubutense, mientras la vuelta será en tierras santacruceña.

Los demás encuentros de la región patagónica son: Defensores de la Ribera vs. Villalonga, Cruz del Sur vs. Catriel, La Amistad vs. Deportivo Roca, Deportivo Rincón vs. Independientede Neuquén y Unión Vecinal vs. Maronese.