Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Serán 26 atletas en total. 13 de la rama masculina y 13 de la rama femenina. En la rama masculina predominan los atletas de Río Gallegos, mientras que en la femenina la distribución por localidades está más dividida.

Comenzando por la rama femenina, las atletas que fueron seleccionadas para competir por Santa Cruz son: Adriana Idiarte y Azul Vargas de Caleta Olivia; Catalina Inostroza, Valentina González y Yasira Chabeldin de Perito Moreno; Eva Sanz de Puerto Deseado; Guillermina Ortiz de Puerto Santa Cruz; Iara Casanova y Valentina Rattalino de Río Gallegos; Lola Moreno, Madia de Sao Bento, Martina Castro y Violeta Sayes de San Julián;

En cuanto a la rama masculina, estos son los seleccionados: Agustín López, Byron Gómez y Máximo Rementrias de Perito Moreno; David Romero de Pico Truncado; Matías Bach y Thiago Romero de Puerto Deseado; Ciro Roldán, Damian Helm, Matteo Oviedo, Mauro León, Nicolás Vasquez, Román Soto y Thiago Acosta de Río Gallegos.

La delegación completa de atletismo estará saliendo mañana en horas de la tarde a la ciudad de Neuquén donde se desarrollará la competencia a partir del domingo 17 hasta el viernes 22 de mayo.

Los atletas entrenan desde el inicio del año para estas competencias. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL