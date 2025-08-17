Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estrella del Sur cumple hoy 64 años desde aquel 19 de agosto de 1961 cuando se fundó de la mano de un grupo de entusiastas que trabajaban en el sector de Transporte y en el Hospital de YPF en la zona norte, y a quienes les interesaba indudablemente la práctica activa del fútbol y del deporte el general.

Así y con mucho esfuerzo comenzaron a practicar el fútbol y luego ingresaron a la Liga norte para ir creciendo y donde gran parte de la comunidad caletense los comenzó a mirar con afecto y a compartir junto a sus hijos la actividad deportiva y creció ampliamente en pocos años.

El “Cuervo” que es su sobrenombre por su afinidad primaria con San Lorenzo, incluso con los mismos colores rojo y azul en franjas verticales que luego fueron cambiando, formó jóvenes de todas las edades y se transformó en parte de la sociedad de la ciudad, llegando a ganar varios torneos oficiales como el Apertura 20097, los dos del 2008 (apertura y clausura) y el oficial de 2021/2022.

Jugó tres torneos del Interior 1986/1987, 1988/1989 y 1990/1991 y disputó también dos torneos Argentino B en 1999/2000 y 2000/2001, agregando los torneos Argentino C de 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 y 2013 en una trayectoria por demás significativa en el fútbol caletense y de la zona norte provincial, siendo además de uno de los mas antiguos, uno delos mas ganadores.

Estrella del Sur tuvo su personería jurídica en junio de 2017 por lo que hoy es una institución legalmente reconocida en la provincia, y venía varios años con resultados flacos, hasta que en 2022 logra ganar el torneo oficial al derrotar a Talleres con el equipo que dirigió Rodolfo Baigorria, y volver a obtener un título luego de diez años de sequía pero con perseverancia y trabajo en su actividad social y deportiva.

Hoy en día en su cancha “Francisco Saldaño”, Estrella del Sur hace honor a su historia y a su legado de 64 años, intentando seguir siendo un lugar de reunión social y deportiva de importantes dimensiones, llevando junto a sus colores el esfuerzo de la práctica y la alegría del deporte.