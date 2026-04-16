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En el campo de juego del Club Estrella Norte en la ciudad de Caleta Olivia, se trabaja a todo ritmo para la instalación de una carpeta de césped sintético, la que se pretende tener cuanto antes para la utilización del fútbol local.

Cabe señalar que dichos trabajo cuentan con el auspicio y a colaboración del municipio local que trabaja junto a la institución para poder instalar la obra, trabajando en primer término con el emparejamiento del suelo y las condiciones que se deben tener en cuenta para poner en funciones dicha obra, toda vez que se debe contar con una superficie abovedada en calidad, para evitar problemas posteriores.

Estos trabajos estiman terminarse cuanto antes y poner el campo de juego en funciones por lo que el Club Estrella Norte contará con piso de césped sintético, algo que se ha catalogado como muy útil para la práctica deportiva en la Patagonia.