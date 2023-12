Estudiantes se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez y jugará la Libertadores

Estudiantes se consagró campeón de la Copa Argentina al superar 1 a 0 a Defensa y Justicia en cancha de Lanús, con gol de Guido Carrillo en el segundo tiempo y volvió a dar una vuelta olímpica después de 13 años, tras aquel título del 13 de diciembre del 2010, y se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo, en el partido que marcó las despedidas de Mariano Andújar y Mauro Boselli.

El "Pincha" consiguió su estrella número 12 en el profesionalismo y por primera vez ganó la Copa Argentina, competencia que siempre le resultó esquiva, y en el mismo escenario que lo vio descender en 1994.

En el balance del primer tiempo fue superior el equipo de Julio Vaccari, que con su sistema habitual de 4-2-3-1 manejó la pelota, no dejó jugar a Estudiantes y cada vez que tuvo la pelota hizo transiciones rápidas para llevar peligro al arco de Andújar.

A los 5 minutos Solari desbordó por derecha, Zaid Romero rechazó en forma defectuosa y la pelota dio en el palo.

Respondió el conjunto de Eduardo Domínguez con un apelota larga que superó a los centrales y Zapiola no definió con precisión ante la salida de Enrique Bologna.

Antes de los 20 minutos el "Halcón" tuvo otras dos aproximaciones con remates desde fuera del área de Nicolás Fernández y de Togni que encontraron una buena respuesta en el arquero albirrojo. La más clara de Estudiantes se generó a los 24 con un pase en profundidad de Zapiola para Mancuso, que enganchó, se perfiló para su derecha y Bologna le tapó el remate.

En la contra Barbona concretó una buena acción individual pero su tiro terminó en la manos del capitán del conjunto platense. Dos minutos más tarde en otra réplica con Fernández que de zurda remató muy desviado.

La más clara llegó en el descuento. Sant Anna metió una pelota entre líneas para Solari, que tiró un centro atrás y “Uvita” Fernández casi con el arco vacío desperdició la situación más ASi clara del juego.

En el complemento Domínguez puso a Piatti por Zapiola. El desarrollo comenzó similar al primer tiempo hasta que a los 8 minutos Sosa habilitó a Godoy, que desbordó, centro atrás, no pudo Piatti pero Carrillo la empujó a la red para poner el 1 a 0.

A los 22 minutos una buena acción individual de Solari por derecha, le ganó a Mancuso y su zurdazo se fue apenas desviado. A los 25 Estudiantes estuvo cerca del segundo con Sosa, que combinó con Carrillo, lo dejó solo a Rollheiser pero definió mal y Bologna atajó su remate.

Se sucedieron los cambios, Estudiantes se afianzó, Defensa perdió claridad y solo inquietó con un tiro desde afuera de Fernández, que controló Andújar. Asi se consumieron los minutos, llegó el final y la consagración de Estudiantes.

– Síntesis –

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Eros Mancuso; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y José Sosa; Benjamín Rollheiser, Guido Carrilloy Franco Zapiola. DT: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Agustín Sant Anna, Julián Malatini, Tomás Cardona y Alexis Soto; Gonzalo Castellani y Juiián López; Santiago Solari, David Barbona y Gastón Togni; Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Gol en el segundo tiempo: 8 minutos Guido Carrillo (E).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Pablo Piatti por Zapiola (E), 21 minutos Rodrigo Bogarín por Castellani (DJ), 26 minutos Santiago Ascacibar por Rollheiser (E) y Mauro Boselli por Carrillo (E), 29 minutos Lucas Pratto por Barbona (DJ) y Gabriel Alanis por Solari (DJ), 33 minutos Federico Fernández por Sosa (E), 38 minutos Lautaro Fedele por López (DJ) y 43 minutos Gastón Benedetti por Mancuso (E).

Amonestados: Solari, Nicolás Fernández y Togni (DJ). López, Sosa, Carrillo, Mancuso y Piatti (E).

Incidencias: Expulsados en el segundo tiempo 39 minutos Soto (DJ) y 45+3minutos, Piatti (E).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio Ciudad de Lanús.

