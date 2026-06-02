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Río Gallegos vivirá una jornada cargada de emoción y reconocimiento cuando Fabián Alberto Torres, conocido popularmente como “Motita”, dispute la última pelea de su destacada trayectoria deportiva. El evento, denominado “El último round de una leyenda”, marcará el cierre de una carrera construida con esfuerzo, sacrificio y pasión por el boxeo.

La cita será el próximo sábado 20 de junio a las 20:00 horas en las instalaciones del Club Hispano Americano, escenario elegido para despedir a uno de los máximos referentes surgidos del Gimnasio Puños del Sur.

Bajo el lema “El adiós de un grande, el nacimiento de la leyenda”, la velada buscará rendir homenaje a un deportista que dejó una huella imborrable en el boxeo de Río Gallegos y de toda la provincia de Santa Cruz. Se espera la presencia de familiares, amigos, ex compañeros, entrenadores y aficionados que acompañaron a Torres a lo largo de su recorrido deportivo.

La organización estará a cargo de Pablo Cárcamo, representante del gimnasio The Fighter, quien impulsa esta jornada especial destinada a reconocer la trayectoria de un pugilista que supo ganarse el respeto dentro y fuera del ring.

La despedida de “Motita” no será solo una pelea más. Será una celebración de su legado, una noche histórica que promete quedar grabada en la memoria de los amantes del boxeo local y en el corazón de toda la comunidad de Río Gallegos.

El último campanazo marcará el final de una carrera, pero también el comienzo de una leyenda que seguirá inspirando a las nuevas generaciones de boxeadores santacruceños.