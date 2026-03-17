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La Liga de Fútbol Sur informó el fallecimiento de Efraín Humberto Navarro a través de un comunicado oficial en el que expresó su pesar y acompañó a los familiares. “Con profundo dolor y una enorme tristeza despedimos al vicepresidente de la Liga de Fútbol Sur”, señaló la entidad.

Efraín Humberto Navarro vicepresidente de la Liga Sur, falleció en las últimas horas en Río Gallegos.

En el mismo texto, la organización destacó su rol dentro del fútbol regional: “Efraín no fue solamente un dirigente comprometido con el crecimiento de nuestra institución y del fútbol regional. Fue, ante todo, un gran ser humano”.

La Liga también remarcó su tarea dirigencial y su compromiso con la actividad: “Desde su rol dirigencial, Efraín demostró una enorme vocación de servicio, dedicó tiempo, esfuerzo y pasión al desarrollo del fútbol y al fortalecimiento de nuestras instituciones”.

Por último, la entidad expresó su acompañamiento a los allegados: “En este momento de profundo dolor, la Liga de Fútbol Sur acompaña con todo su cariño y respeto a su familia, amigos y seres queridos”.

Mensajes de instituciones y organismos

Distintas entidades de Santa Cruz difundieron condolencias tras conocerse la noticia. La Escuela Municipal de Handball del gimnasio Juan Bautista Rocha expresó: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias ante el fallecimiento de Efraín H. Navarro”.

La foto Efraín Humberto Navarro en navidad, que compartió su nieto Luciano.

En el mismo mensaje, la institución agregó: “Lo recordamos en cada partido, en cada asadito, en cada gol”, y acompañó a la familia en este momento.

Por su parte, la Policía de Santa Cruz comunicó el fallecimiento y manifestó: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de quien en vida fuera Efraín Humberto Navarro” por ser el padre del Comisario Mayor Humberto Navarro, Director de la Dirección General de Operaciones, a quien enviaron condolencias al igual que a otros familiares y allegados.

La despedida de su familia

En redes sociales, familiares compartieron mensajes de despedida. Luciano Navarro, uno de sus nietos escribió: “Te voy a extrañar mucho abuelo, que descanses en paz”, y agregó: “Gracias por enseñarme a ser como soy hoy, por acompañarme, cuidarme y empujarme cuando sentía que no podía”.

En el mismo mensaje, también expresó: “Vas a seguir siendo parte de todos los proyectos, solo que desde otro lado”, y recordó momentos compartidos en la vida cotidiana.

El impacto en la comunidad deportiva

La muerte de Navarro generó repercusión en el ámbito del fútbol regional, donde ocupó un rol dirigencial dentro de la Liga de Fútbol Sur. Su participación incluyó tareas vinculadas a la organización y el desarrollo de la actividad.