En horas del mediodía de este domingo y a la edad de 91 años, dejó de existir en Río Gallegos Lorenzo Calismonte, antiguo vecino de la localidad y miembro de una de las familias tradicionales, quien cumplió un rol preponderante en el ámbito deportivo y social del Club Boca de la capital santacruceña.

Socio fundador de la entidad, a la que perteneció desde 1945, participó junto a sus amigos y compañeros de juego, como Huerta, Metaza, Mata y otros, quienes le dieron al Club Boca, en su segunda aparición (hubo una fundación anterior), todo el color necesario para transformarlo en la institución barrial reconocida luego como una de las más importantes de la ciudad.

De igual manera, Lorenzo fue jugador del club, trabajó como miembro de comisiones directivas y fue un fanático de sus colores, de sus allegados, compañeros y amigos en esta aventura de vivir para una institución deportiva.