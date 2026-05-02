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“Les agradezco mucho por ser parte de la vida de mi hijo. Les agradezco de corazón que me acompañen día a día” expresó la madre de Jonathan visiblemente emocionada.

El encuentro contó además con canciones y palabras que le dedicaron a “Tatán” sus seres queridos.

“30 años de su vida donde dejó su risa, su alegría, su llanto y muchas cosas para todos los que estamos reunidos acá esta noche” expresaron antes de descubrir el mural que quedará inmortalizado en la calle Ramón Lafuente al 900.

“Yo sé que él está bien y quiero agradecer a los chicos por haber hecho este mural par que lo veamos todos los días. Muchas gracias por todo” agregó su mamá Alejandra.

Jonathan fue un reconocido vecino de Río Gallegos que se destacó en diferentes equipos de la Liga Independiente de los Barrios.