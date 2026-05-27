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Atlético Federal protagonizó una de las goleadas más contundentes de la fecha al imponerse por 9-3 frente a Milán, en un partido donde mostró contundencia ofensiva y dominio desde el inicio. También se destacó Argentinos del Sur, que venció con autoridad 11-5 a Cagliari A, firmando una de las producciones más efectivas de la jornada.

En uno de los encuentros más parejos y emocionantes, Chicago FC superó 6-5 a San Juan Bosco en un duelo cargado de intensidad y emociones hasta el cierre. Otro equipo que festejó fue Pelusa Futsal, que derrotó 6-3 a UTN gracias a un sólido rendimiento colectivo.

Warriors también sumó de a tres tras vencer 5-2 a La Ruta, mientras que Guardianes consiguió una ajustada victoria por 1-0 frente a Olimpia en uno de los partidos más cerrados de la fecha.

Por su parte, Unión Santacruceña B derrotó 6-4 a Mudo Futsal en otro atractivo compromiso con muchas situaciones de gol. En tanto, Cagliari B hizo lo propio al superar 6-4 a La Kuadra, cerrando una fecha con alto promedio goleador y gran nivel competitivo.

La Primera B continúa ofreciendo partidos dinámicos y atractivos, con equipos que buscan posicionarse en la pelea por los puestos de protagonismo en este Torneo Anual 2026 que recién comienza, pero ya promete una temporada apasionante.