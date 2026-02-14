Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El marcador central Federico Cabrera se ha incorporado al plantel del Atlético Boxing Club para disputar la próxima temporada con los colores albiverdes, lo que seguramente es un paso importante en su carrera deportiva, la que se iniciara y se luciera principalmente en los últimos Juegos de la Araucanía.

El jugador que militaba en el Club Talleres, era observado muy de cerca por la dirigencia del club albiverde de acuerdo a lo que declaran y hacen público en su incorporación, trazando una trayectoria que lo hará aparecer tanto en cuarta como en primera división y con miras a un futuro importante para el jugador y para la institución.

La buena relación que existe entre el Boxing Club y Talleres favoreció notablemente la transferencia a tal punto que los albiverdes lo dejan saber en su declaración, por lo que Federico Cabrera comenzará muy pronto a sumar experiencia en uno de los clubes mayores de la Patagonia, lo que no es poca cosa para sus intenciones.