Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El certamen se desarrolló en un clima de entusiasmo, compañerismo y competencia, donde las jugadoras demostraron todo su compromiso y pasión por el básquet femenino. Luego de tres días de encuentros, emoción y mucha entrega dentro de la cancha, quedaron definidas las posiciones finales.

El equipo de Ferro fue el gran protagonista del torneo y se consagró campeón, coronando una destacada participación. San Miguel finalizó en la segunda ubicación, mientras que Patagonia completó el podio en el tercer lugar y UPP cerró la clasificación general en la cuarta posición.

Además de la competencia por equipos, el torneo tuvo reconocimientos individuales. El concurso de triples quedó en manos de Jennifer Barroso, integrante del equipo Patagonia, quien se destacó por su efectividad y precisión en los lanzamientos de larga distancia.

Por otra parte, el premio a la jugadora “Fair Play” del torneo fue para Florencia Maldonado, también representante de Patagonia, en reconocimiento a su actitud deportiva, compañerismo y valores demostrados durante toda la competencia.

El cierre del “Torneo Relámpago de Maxi Femenino” dejó un balance altamente positivo, reafirmando la importancia de generar espacios para el deporte femenino, el encuentro entre jugadoras de distintas instituciones y el crecimiento del básquet en nuestra comunidad.