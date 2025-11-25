Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con ocho tarjetas rojas en cuatro partidos, la novena fecha de la Liga Centro fue un festival de expulsión para algunos alocados muchachos que no se calmaron en tiempo y forma, y los árbitros se vieron en la obligación de tomar las medidas pertinentes.

En el encuentro disputado entre Cruz del Sur de Gregores frente a Júpiter de Piedra Buena, con un resultado favorable a los de Cruz del Sur por 3 a 1, fueron expulsados Luciano García y Gabriel Raquinau para los ganadores y César Vargas y Mariano Aguero para los del Júpiter, y los goles fueron convertidos por Rafael Labrin, Ezequiel Varela y Lucas Tabares.

En el encuentro entre Racing de San Julián y Sportivo de Santa Cruz los goles fueron de Yamir Macri, Damián Rodríguez y Agustín Gimenez para los de Racing que ganaron sin otros incidentes, pero en el encuentro entre el Atlético de Puerto Santa Cruz frente a Huracán de Gregores fueron expulsados Pablo Villaroel y Fernando Mercerat para los de Huracán, equipo que ganó 3 a 0 con goles de Gonzalo Conde, (luego expulsado), Renzo Ovejero y Yair García.

Finalmente en el encuentro que resultó empatado sin abrir el marcador entre Argentinos del Sud de Piedra Buena y los de Independiente de San Julián, estos perdieron a Nicolás Gallardo por otra roja, completando los 8 expulsados en la fecha, un número considerable para tener en cuenta.