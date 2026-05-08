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“Uno de los cruces más esperados de la Liga Región Sur se jugará este fin de semana en la cancha de nuestro club”, anticiparon desde las redes sociales del club San Miguel.

Es que a partir de este sábado a las 14 horas, los “Santos” se medirán con el equipo de Río Turbio en duelos que prometen mucha intensidad y alto nivel de juego. Imperdible para los fanáticos del básquet.

En ese horario, la categoría que saltará a la cancha es la Sub 13. Finalizado ese encuentro, será el turno para los chicos Sub 15, e inmediatamente después se volverán a ver las caras los jugadores Sub 13 pero esta vez en carácter amistoso.

El día domingo, la acción comenzará a las 11 de la mañana otra vez con la categoría Sub 13. Seguirá a las 13 horas con la Sub 15 y a las 15 horas, nuevamente en carácter amistoso, saldrá a jugar la Sub 13.