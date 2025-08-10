Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jugadora de El Calafate Fiorella Propato San Martín junto a su compañera Francesca Floriani lograron vencer en el torneo Promises disputado en Porto Alegre en Brasil en la división Sub 18, luego de haber eliminado a sus rivales en semifinales y jugar el partido definitorio.

En este encuentro se enfrentaron a las chilenas Esperanza Lamatta y Aurora Candia a quienes les ganaron por indiscutible diferencia de 6/0 y 6/1 para quedarse con el torneo siendo uno de los primeros títulos internacionales que acumulan en el padel sudamericano.

El Torneo Fip Promises que es un reconocido juego con grandes premios les dio la oportunidad de transformarse en primeras figuras en esa división, por lo que seguirán jugando si bien este fin de semana lo deberán hacer en la Argentina, pero el paso internacional ya está dado y con un resultado mas que esperado para ambas jovencitas.

Para darle continuidad a su participación este fin de semana estarán presentes en el AJPP en la etapa 9 en la localidad de 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires, intentando sumar buenos resultados y acumulando buenos puntos.