Flamengo le ganó a Bragantino y se suma a la pelea por el Brasileirao

Flamengo le ganó por 1 a 0 a Bragantino en un partido pendiente de la 30ma. fecha del Brasileirao, en el Estadio Maracaná, y quedó a tan solo dos puntos del líder, Palmeiras.

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta a los 30 minutos del segundo tiempo marcó el gol de la victoria para el “Fla”, que tuvo como arquero titular a Agustín Rossi (ex Boca Juniors).

En Bragantino fue expulsado en el final del partido Thiago Borbas.

Con esta victoria, Flamengo (60) quedó tercero en el Brasileirao y a tan solo dos puntos del líder, Palmeiras (62), mientras que en el segundo lugar se ubica Botafogo (61).

Más temprano, Fortaleza, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, empató 2 a 2 frente a Botafogo en un partido pendiente de la 29ma. fecha.

Para Fortaleza, que fue local, marcaron los brasileños Yago Pikachu (8m. PT) y Guilherme (41m. PT), mientras que para Botafogo lo hicieron el argentino Emanuel Brítez (20m. PT), en arco propio, y Danilo (33m. ST).

En el equipo de Vojvoda fueron titulares sus compatriota, el mencionado Brítez (ex Independiente) y Juan Lucero (ex Defensa y Justicia y Vélez), mientras que en el segundo tiempo ingresaron Gonzalo Escobar (ex Temperley) y Tomás Pochettino (ex River Plate). Estuvieron en el banco de suplentes y no ingresaron, Imanol Machuca (ex Unión, de Santa Fe) y Silvio Romero (ex Independiente).

En Botafogo fueron titulares los defensores Leonel Di Plácido (ex Lanús) y Víctor Cuesta (ex Independiente).

= Tabla de posiciones =

Palmeiras 62 puntos, Botafogo 61; Flamengo 60; Gremio y Bragantino 59; Atlético Mineiro 57; Paranaense 51; Fluminense 50; Cuiaba 47; San Pablo 46, Corinthians y Fortaleza 44; Internacional 43; Santos 42; Vasco da Gama y Cruzeiro 41; Bahía 38; Goiás 35; Coritiba 29 y América Mineiro 21 (ya descendió).

(Télam)