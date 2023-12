Fluminense venció a Al Ahly y se clasificó a la final del Mundial de Clubes

Fluminense, con el delantero argentino Germán Cano como titular, venció a Al Ahly de Egipto por 2 a 0 y se clasificó a la final del Mundial de Clubesque se está desarrollando en Yeda, Arabia Saudita.

El extremo colombiano Jhon Arias, de tiro penal, y el delantero brasileño John Kennedy, verdugo de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores, marcaron los goles para el conjunto brasileño en el partido que se jugó en el estadio King Abdullah Sports City.

El "Flu", que está participando de su primera edición del Mundial de Clubes, no tuvo un partido fácil ante el equipo que venía de dejar en el camino al Al-Ittihad de Marcelo Gallardo.

Si bien el palo impidió en dos oportunidades que Arias pudiera abrir el marcador, el brasileño Fernando Diniz no se sintió cómodo ante el planteo del campeón africano, que estuvo bien parado para impedir las asociaciones del rival e intentó lastimar de contra.

El mismo Arias fue el encargado de abrir el partido, a los 26 minutos de la segunda parte, de tiro penal, luego de una infracción del egipcio Mohamed Abdelmonem sobre Marcelo en el área.

Ya con la ventaja, el Fluminense empezó a encontrar los espacios, ante un Al Ahly que siguió buscando el empate, y John Kennedy lo aprovechó sobre el cierre del partido para estirar la diferencia.

Con el triunfo, el equipo brasileño ahora espera en la final por el ganador del partido de mañana entre Manchester City (campeón de la Champions) y Urawa Red Diamonds, de Japón, (campeón de Asia).

Fluminense intentará cortar una larga sequía para los equipos sudamericanos, que no logran un Mundial de Clubes desde el 2012, cuando Corinthians venció por 1 a 0 a Chelsea en la final.

Así continúa el Mundial de Clubes:

-Hoy-

. Fluminense 2 – Al Ahly 0

-Martes-

. A las 15, Urawa RD-Manchester City, en el estadio King Abdullah Sport City, de Yeda.

La final se desarrollará el viernes 22, a las 15, en King Abdullah Sports City y el partido por el tercer puesto se jugará el mismo día en el estadio Príncipe Abdullah al-Faisal.

A partir de 2025 y tal como confirmó la FIFA, habrá un nuevo Mundial de Clubes con la participación de 32 equipos. (Télam)