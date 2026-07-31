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Con el objetivo de brindar herramientas prácticas para el cuidado personal y promover un estilo de vida saludable a través del deporte, Furia Team anunció el inicio de un nuevo taller de defensa personal que comenzará durante el mes de agosto.

La capacitación estará a cargo de la profesora Mariana Ancalipe, quien cuenta con formación en Wushu Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu y Kick Boxing, disciplinas que servirán como base para un programa orientado al aprendizaje de técnicas de autoprotección y al desarrollo físico integral.

Si bien el taller tendrá una orientación especial hacia las mujeres, desde la organización aclararon que la propuesta está abierta a todas las personas interesadas en incorporar conocimientos de defensa personal y entrenamiento funcional, independientemente de su experiencia previa en las artes marciales.

La iniciativa busca ir más allá de la enseñanza de técnicas específicas. Según explican desde Furia Team, el objetivo es que cada participante pueda desarrollar habilidades que contribuyan a mejorar su seguridad, fortalecer la confianza y encontrar un espacio dedicado al bienestar físico, mental y emocional mediante el movimiento.

Además del aprendizaje técnico, el entrenamiento apunta a incrementar la fuerza y la resistencia, reducir los niveles de estrés y ofrecer herramientas que favorezcan una mejor calidad de vida. La práctica de distintas disciplinas marciales permitirá trabajar aspectos vinculados a la coordinación, la disciplina, la concentración y la capacidad de respuesta ante diferentes situaciones.

Desde la institución invitan a quienes deseen iniciarse en este tipo de entrenamiento a sumarse a una propuesta que combina actividad física, aprendizaje y crecimiento personal.

Con el lema “No se trata de ser la mejor, sino de ser tu mejor versión”, el equipo organizador apuesta a generar un espacio inclusivo donde el deporte se convierta en una herramienta para fortalecer tanto el cuerpo como la confianza de quienes decidan participar.