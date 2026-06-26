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Río Turbio volverá a convertirse en el epicentro del fútbol infantil y juvenil con la disputa de la 3.ª edición de la Copa Challenger “César Cárdenas”, un certamen que se desarrollará los días 26, 27 y 28 de junio en las instalaciones del Polideportivo Ingeniero Lucas Moussou.

Organizada por la Escuela Municipal de Fútbol, la competencia reunirá a equipos provenientes de distintas localidades de Santa Cruz, otras provincias argentinas y también de Chile, reafirmando el crecimiento que ha experimentado el torneo desde su creación y consolidando un importante espacio de integración deportiva entre ambos países. El fixture del certamen ya fue confirmado por la organización.

Las categorías participantes serán 2009/2010 y 2013/2014, con cupos limitados, garantizando una programación intensa durante las tres jornadas de competencia. Además de la búsqueda del título, el objetivo principal continúa siendo fomentar la formación deportiva, el compañerismo y el intercambio cultural entre cientos de jóvenes futbolistas.

El certamen lleva el nombre de César Cárdenas como homenaje a una figura profundamente ligada al desarrollo del deporte local, manteniendo vivo su legado a través de un torneo que cada año convoca a una mayor cantidad de instituciones.

La categoría 2009/2010 ya emprendió el viaje a la Cuenca Carbonífera.

Boxing Club ya está en Río Turbio y conoce su camino en el torneo

Entre las delegaciones confirmadas se encuentra el Atlético Boxing Club, que dirá presente con su equipo Sub-17 (categoría 2009/2010). El plantel, dirigido por Gustavo Oyarzo, emprendió viaje hacia Río Turbio con la ilusión de ser protagonista en la tercera edición de la Copa.

El conjunto albiverde integrará la Zona A, donde deberá afrontar tres encuentros durante la fase clasificatoria. Su debut será este viernes a las 21:45 frente a Mina 3, mientras que el sábado continuará su participación con dos compromisos: a las 11:15 se medirá ante Santa Cruz FC y, desde las 18:45, cerrará la primera fase enfrentando a Deportivo Curva.