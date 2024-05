La Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios lanzó la programación de la Primera A y B, correspondiente a la 19° fecha del torneo 2023/24. En la segundo división, Amistad logró el ascenso durante el último fin de semana y Chaco espera por el segundo ascenso.

Mientras en la Primera A, UPP es el único líder pero seguido de muy cerca por Deportivo Cristal y un poco más lejos se encuentran Belgrano y Halcones. Cabe resaltar que en esta categoría los primeros ocho irán por el titulo.

Los encuentros de ambas categorías se jugarán en las canchas de Adoem, Cóndor y Nora Vera. Se espera un fin de semana con mucho frío y lluvia.

Primera A

La máxima categoría disputará sus encuentros en la cancha Nora Vera, el sábado se medirán los siguientes: 13:00 Lamadrid vs. Juventud Petrolera, 15:00 Martín Güemes vs. Olimpia, 17:00 Car Mar vs. Belgrano, 19:00 Alianza Sur vs. Unión Petroleros Privados y 21:00 Vial Santa Cruz vs. Jorge Newbery.

Ya el domingo se enfrentarán: 13:00 Los Halcones vs. Club 240, 15:00 Deportivo Junín vs. La Kuadra, 17:00 Deportivo Palermo vs. Camioneros, 19:00 Deportivo Cristal vs. Sol de América y 21:00 José Honorio Ortega vs. Matadero.

Primera B

Esta categoría jugará el sábado en simultaneo, en la cancha de Adoem jugarán: 12:00 Amistad vs. Dorados FC, 14:00 Globito Decadente vs. San Martín y 16:00 Deportivo Juniors vs. Don Bosco. En los mismos horarios pero en la cancha de El Cóndor se enfrentarán; Desamparados vs. Deportivo Chaco, Tigre vs. Unión Santiago y Espartanos vs. San Benito.

El domingo solo se jugará en Adoem y estos serán los duelos: 10:00 Cachorros vs. Atlético 23 Río Gallegos, 12:00 Estrella del Este vs. Deportivo Petrel, 14:00 Orteguita Juniors vs. Villareal y 16:00 Carbonero vs. Juventud Santacruceña.