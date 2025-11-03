Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una gran cantidad de equipos de todo el sur patagónico incluido Chile, se jugó el torneo Aniversario de la localidad de 28 de Noviembre, donde los equipos de Río Gallegos resultaron con los mejores lugares al final del torneo.

Con 36 equipos jugando en todas las divisiones, se disputó además la sexta Copa Challenguer la que finalmente en +40 fue para Joshen y en +60 para Los Pioneros ambos de la capital santacruceña.

En la división menor de +40 el ganador fue el local Espíritu Joven seguido de Los Renegados de 28 de noviembre y de Los Dos Pinos de El Calafate, mientras que en +50 los campeones fueron Joshen de Río Gallegos seguido del gimnasio Lucho Fernández también capitalino y terceros Los Gladiadores de Río Turbio.

En +60 la ganancia final fue para Los Pioneros de Río Gallegos seguidos de Glaciares de El Calafate y de Los Gladiadores de Río Turbio, mientras que en +68 la victoria le correspondió al gimnasio Benjamín Veron de Río Gallegos, seguido de Cóndores de El Calafate y Los Sureños de 28 de Noviembre, completando la totalidad de los equipos campeones.