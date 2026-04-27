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Tanto UPP como el Boxing Club le pusieron el broche a medio cerrar a la fase regular, ambos con 14 puntos en la cúspide de la tabla, mientras que detrás aparecen los bancarios y Escorpión y luego Boca y los celestes de Hispano, que serían los seis que entrarían en la liguilla si es que no hay cambios en la fecha final del domingo.

En el primer partido, un juego intenso que casi termina en combos para ambos lados pero que se paró a tiempo, los albiverdes volvieron a ganar en un encuentro que representó tantas cosas para la historia, como que jugaron por primera vez hace nada mas que 100 años (1926), fecha ilustre con el nacimiento del Hispano al fútbol, por lo que representaba pate de la historia local donde a través de todos estos años, Boxing siempre fue un poco mas a pesar del esfuerzo de los celestes y de los títulos que acomodan en su estantería.

Lo cierto es que con tres pepinos bien marcados con Jonathan Flores, el capitán Gianluca Gironi y otra vez Kevin Hevia que venia fresco del banco para poner la diferencia cuando casi el silbato ya estaba por sonar los del Boxing se alzaron con la victoria sobre un Hispano que tiene rendimientos cambiantes y cuando le va mal, pierde como el domingo sin mucha explicación.

El otro que ganó fue UPP (Unión Petroleros Privados) también por 3 a 0 contra los chicos de Belmonte, con un técnico que no alcanza a encontrar un funcionamiento que le rinda mejores oportunidades y sigue a este ritmo con resultados dispares como los empates con Boxing, Boca, Defensores, Hispano y Unión nada menos, lo que les otorgó los cinco puntos que tienen en la tabla pero que a la hora de cosechar porotos no dicen nada y por ahora están afuera de la liguilla por un puntito miserable.

Por su parte los petroleros siguen rindiendo en la medida de sus necesidades, cuando hay que ganar se gana sin atenuantes y eso los mantiene en condición de líderes con los albiverdes pisándoles los talones por lo que están dentro de la famosa liguilla a pesar de la igualdad de la semana anterior con Escorpión, y ahora esperan la última fecha con tranquilidad como mirando de reojo al resto.

En el tercer encuentro de la tarde los bancarios no tuvieron problemas para castigar a los de Unión Santacruceña que son los anteúltimos de la historia fresca del torneo actual, donde a pesar del excelente resultado logrado en la primera fecha contra los del Defe, no han conseguido levantar cabeza a pesar de los esfuerzos y están colgados de la realidad que los mantiene en el fondo.

Finalmente los de Boca están en proceso de crecimiento en un proceso raro que los hace empatar con Ferro, ganarle a Bancruz o perder con el Boxing pero sin definir si quieren mas o se conforman con menos, trabajo superlativo que debe de poner en cada cabecita la fuerza de su técnico para cambiar la mentalidad y decidirse, aunque están por ahora dentro de la liguilla para encarar con mayor ímpetu la última parte.

Los chicos de Defensores ya atados de pies y manos, solo esperan el final cayendo otra vez contra los boquences que apostaron a mas pero llegaron a 6 lo que no es poca cosa pero que no representa mucho para unos ni para los otros, porque salvo que hubieran caído zapallitos redondos, era resultado cantado.

Punto final para la séptima fecha con UPP y los del Boxing arriba con 14, siguen Bancruz y Escorpión con 12, Boca con 7, Hispano con 6 y hasta aquí los de la famosa liguilla, y luego Ferro con 5 y muchas ganas, Unión con 4 y cierra los de Defensores con un solo poroto, mas solo que Jack Sparrow sin barco pirata y a la espera de poder mejorar en otra parte de la historia, porque es esta, no llegan.

En Calafate Cañadón sigue mandando

Si bien los de Newells le pegaron un cachetazo a Calafateños con un 6 a 1 clarísimo, Cañadón le puso el broche a Talleres con un 6 a 0 un poco mas claro todavía, en un torneo donde se suma de a miles en goles con otra diferencia catastrófica cono la de Argentinos del Sur con un piñón en un oído a Juveniles con un 7 a 0 que hizo acumular 19 goles a favor en los tres partidos, y esto parece ser un torneo de “quien hace mas a quien”.

El Deportivo Esperanza más moderado le pudo ganar a Patagonia Austral por una módica suma de 2 a 0 pero los del Atlético también se salieron un poco del cauce ganándole a Gendarme Amarilla por 4 a 0 en un fin de semana con mas goles que suspiros, porque 26 goles en cinco partidos son muchos goles, por lo que ésta sexta fecha es bastante loca en la materia y deja con recuerdo palizotas clásicas de grandes diferencias.

El Júpiter sigue sumando

Con la victoria sobre Cruz del Sur, el Júpiter sigue liderando luego de cinco fechas con un punto mas que los de Atlético de Santa Cruz, que esta ve derrotaron a Independiente de San Julián por 2 a 1 y se acomodan como para dar pelea en este bendito torneo “Víctor Delfín Tabares” de la liga centro que tiene de todo un poco.

Dando continuidad d los resultados Huracán logró una inmensa victoria al ganarle en condición de local a los del Sportivo de Santa cruz por la módica suma de 3 a 2 y para no ser menos, Argentinos del Sud de Piedra Buena se copió y le ganó al Atlético de San Julián por el mismo resultado de 3 a 2, por lo que la próxima que será la sexta tiene especial carácter porque por ejemplo el Sportivo recibirá a sus vecinos del Atlético, los de Argentinos a los gregorenses de Huracán, Independiente al líder Júpiter y Cruz del Sur a los del Racing de San Julián, que este fin de semana estuvieron de descanso.

Así las cosas, el fútbol de la zona sur santacruceña tiene de todo un poco como en botija, con pocos y muchos goles, con todo el esfuerzo ligado a un invierno que ya se anuncia y que le pone calzoncillos largos a cada jugador sumado a camisetas de frisa, porque a la hora del fresquito, nada mejor que el fútbol.