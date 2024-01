Garro se despidió de Talleres con un sentido mensaje hacia el club y los hinchas

El volante creativo Rodrigo Garro fue cedido por Talleres al Corinthians de Brasil y tras su salida del club cordobés dejó un sentido mensaje de agradecimiento por lo vivido en la institución.

El club de barrio Jardín oficializó en las últimas horas la transferencia y difundió un video en el que el jugador expresó: “Quería hacer este pequeño video para agradecerles. No tengo más que palabras de agradecimientos para con todos ustedes. Talleres me abrió la puerta a muchas cosas, me formó como persona también”.

“Creo que crecí mucho y simplemente quiero ser un agradecido por el cariño, por el trato a mí y a mi familia por estos dos hermosos años que me hicieron pasar. Desearles lo mejor en este 2024. No tengo dudas de que Talleres es un equipo hermoso y va a estar a la altura de todo lo que viene por delante. Acá estamos pendientes de todo lo que pase”, completó el volante.

Garro, de 26 años y oriundo de General Pico, La Pampa, llegó a Talleres a comienzos del 2022. Luego de destacarse en Instituto, en la Primera Nacional.

Con la camiseta Albiazul jugó 81 partidos, convirtió 12 goles y brindó 17 asistencias, siendo uno de los baluartes del equipo en los dos años de estadía en el club.

Al anunciar la salida de Garro, el club expresó en sus canales oficiales de comunicación: “Por tu compromiso con el Club, por defender esta camiseta en todas las canchas de la región, gracias Rodrigo. Estamos orgullos de haber sido parte de tu crecimiento exponencial como jugador profesional y felices por tu nueva etapa en el fútbol internacional. Talleres será tu casa siempre”. (Télam)