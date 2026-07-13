Giacinto Facchetti: el capitán que dio a los defensas el derecho a atacar

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Durante mucho tiempo, en el fútbol europeo más tradicional se consideraba que los jugadores de la línea defensiva debían dedicarse exclusivamente a cubrir espacios, proteger la zona y destruir las jugadas ofensivas del rival. Sin embargo, un gigante italiano de Milán, bajo la dirección del legendario Helenio Herrera, rompió con esos esquemas establecidos al presentar al mundo un fenómeno único: el lateral ofensivo. Por cierto, en la web del reconocido operador de apuestas se pueden realizar apuestas en vivo al fútbol sobre la selección italiana y otros equipos. Ese pionero fue Giacinto Facchetti, un futbolista de extraordinaria resistencia y capacidad atlética que cambió para siempre la filosofía del juego por la banda izquierda.

El nacimiento de un nuevo rol táctico sobre el campo

El tradicional sistema defensivo italiano se basaba en una defensa cerrada y un marcaje individual extremadamente riguroso. Sin embargo, para Giacinto, el cuerpo técnico diseñó una misión estratégica completamente diferente. Recibió una libertad táctica sin precedentes, lo que le permitía abandonar con frecuencia su propio campo para apoyar de manera efectiva las acciones ofensivas de sus compañeros. Entre sus principales características de juego destacan:

Potentes desmarques a gran velocidad recorriendo toda la banda izquierda.

Excelente juego aéreo para aprovechar los peligrosos lanzamientos de córner.

Cambios de posición hacia la zona central para culminar las jugadas ofensivas.

Este nivel de polivalencia le permitió marcar decenas de goles en el campeonato nacional, estableciendo un estándar extraordinario para la mayoría de sus compañeros de posición.

Trofeos e influencia en la táctica del fútbol mundial

La época dorada del club milanés trajo consigo los principales títulos europeos para el equipo, como consecuencia directa de una innovadora distribución de roles sobre el terreno de juego. Aquellos que suelen realizar apuestas al fútbol en pre partido o en vivo saben perfectamente que cualquier derrota o victoria puntual representa una valiosa experiencia de juego. La histórica contribución del legendario capitán italiano al nacimiento de esta tendencia global es imposible de negar o minimizar. Entre los aspectos tácticos más destacados se encuentran:

Creación del concepto del lateral moderno con capacidades propias de un auténtico goleador. Demostración de la importancia fundamental de la preparación atlética para el constante ida y vuelta de un futbolista. Establecimiento de un modelo impecable de ética profesional y liderazgo como capitán en el escenario internacional.

El legado del legendario defensor milanés sigue vigente en los esquemas tácticos más avanzados de los mejores entrenadores y en la forma de actuar de los laterales actuales.

Es solo válido para el territorio de la Unión Europea donde la empresa se encuentre habilitada. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Juega con responsabilidad el juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.