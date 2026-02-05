Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jugador albiverde Gianlucca Gironi quien viene de una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por 11 largos meses, viajó con el equipo albiverde a Río Negro, donde este fin de semana se medirán por la final patagónica con el equipo de La Amistad, luego del empate en el “Pichón Guatti” de la semana pasada.

Gianlucca Gironi sufrió rotura de ligamentos en marzo de 2025 en un partido por el torneo local, lo que lo mantuvo fuera de las canchas por todo este tiempo, y hace aproximadamente un mes y medio que volvió a los entrenamientos con el equipo, por lo que se resolvió que viaje a Río Negro, aunque su ingreso al campo de juego dependerá de la decisión final de Matías Clavel, el técnico del conjunto.

Gironi destacado por su participación desde muy joven en el equipo albiverde donde se inició y se hizo como jugador, cuenta con una sensación de pertenencia con la casaca del club que lo llevó a disputar muchos encuentros poniendo todo de sí por la institución, por lo que en el club se lo reconoce como uno de los mas avezados defensores, y quedará ahora a consideración del técnico su posible retorno a la cancha.