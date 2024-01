Giannetti, presentado como nuevo jugador de Udinese de Italia

El defensor argentino Lautaro Giannetti, ex Vélez Sarsfield, fue presentado hoy como nuevo futbolista del club Udinese, de la primera división de Italia.

El jugador, de 30 años, firmó un contrato que lo vinculará al equipo italiano hasta el 30 de junio de 2026 y tendrá su primera experiencia en el extranjero después de una frustrada transferencia a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En marzo de 2021, Atlanta United desistió de su contratación después de realizarle exámenes médicos que detectaron un problema en su rodilla izquierda derivado de una operación realizada tres años antes por la rotura del ligamento cruzado anterior.

Giannetti, oriundo de la ciudad bonaerense de San Nicolás, surgió de las divisiones inferiores de Vélez, donde debutó en primera división en 2012 en un partido por Copa Argentina ante Rosario Central.

En 2013 jugó para el seleccionado argentino Sub-20 y desde ese momento se consolidó como titular indiscutible del primer equipo de Vélez, donde terminó siendo su capitán.

El jugador se despidió de Vélez con estas palabras: "Me voy con la tranquilidad de haber dado todo por Vélez, hasta el último día que me tocó vestir esta hermosa camiseta". (Télam)