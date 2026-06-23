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Luego de una temporada inolvidable que quedó grabada para siempre en la historia del club, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa celebrando la obtención de la Liga Nacional de Básquet y ahora busca compartir la alegría con toda la comunidad.

Bajo el lema “¡La Copa te espera!”, la institución anunció una jornada especial para que socios, hinchas y vecinos puedan acercarse a conocer y fotografiarse junto al trofeo que consagró al “Verde” en la máxima categoría del básquet argentino.

La propuesta se llevará a cabo este miércoles 24 de junio, entre las 18:00 y las 21:00 horas, en el Estadio Socios Fundadores, escenario de innumerables páginas gloriosas para la entidad comodorense y que ahora alberga uno de los logros más importantes de su rica trayectoria deportiva.

Desde el club destacaron la importancia de compartir este momento con quienes acompañaron al equipo a lo largo de la campaña. “El trofeo de la Liga Nacional ya está en casa y queremos compartir este momento con toda la familia Mens Sana”, expresaron a través de la convocatoria oficial.

La invitación está abierta a toda la comunidad y se espera una importante concurrencia de seguidores que tendrán la oportunidad de celebrar, una vez más, una conquista que quedará para siempre en la memoria del deporte patagónico.