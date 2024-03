Gimnasia de Jujuy paró a Agropecuario y llegó a la punta de la zona A del Nacional

Gimnasia y Esgrima de Jujuy alcanzó la punta de la zona A del torneo de la Primera Nacional, al vencer hoy por 2 a 1 de visitante a Agropecuario de Carlos Casares, que venía invicto, en partido de la quinta fecha.

Los dos goles del "Lobo" jujeño fueron obra de Blas Palavecino (42m PT y 10m ST). Descontó Alejandro Gagliardi (41m ST).

Gimnasia llegó así a las nueve unidades y alcanzó en la cima de la tabla a San Martín de San Juan, que recibirá mañana a Ferro Carril Oeste. Agropecuario quedó con ocho puntos.

En los otros tres encuentros jugados esta tarde, todos por la zona A, se registraron empates: sin goles entre All Boys y Güemes de Santiago del Estero, 2 a 2 Tristán Suárez y Alvarado de Mar del Plata y 1 a 1 el clásico entre Estudiantes de Caseros y Almagro.

Los marplatenses y el "Pincha" de Caseros se sumaron de este modo a Agropecuario en la escolta de los punteros.

Más tarde, por la zona B, el líder Defensores de Belgrano visita a Brown de Adrogué.

– Zona A –

Hoy: Agropecuario 1 – Gimnasia de Jujuy 2, All Boys 0 – Güemes (SDE) 0, Tristán Suárez 2 – Alvarado de Mar del Plata 2, Estudiantes (BA) 1 – Almagro 1.

Mañana: Arsenal-San Miguel, Brown (PM)-Deportivo Maipú, Chacarita-Talleres (RDE), San Martín (SJ)-Ferro Carril Oeste, Patronato-Racing de Córdoba.

Lunes: San Martín (T)-Quilmes.

Posiciones: San Martín (SJ) y Gimnasia (J) 9; Agropecuario, Alvarado y Estudiantes (BA) 8; Quilmes y Chacarita 7; San Martín (T), San Miguel, Güemes y All Boys 6; Arsenal, Talleres (RDE) y Tristán Suárez 5; Brown de Puerto Madryn, Ferro y Patronato 4; Racing de Córdoba 3; Deportivo Maipú 0.

– Zona B –

Ayer: Nueva Chicago 2 – Rafaela 0.

Hoy (más tarde): Brown (A)-Defensores de Belgrano.

Mañana: Temperley-Chaco For Ever, Deportivo Morón-San Telmo, Gimnasia y Tiro (S)-Defensores Unidos, Mitre (SDE)-Atlanta, Aldosivi-Almirante Brown, Estudiantes (RC)-Colón (SF).

Martes: Gimnasia y Esgrima (M)-Deportivo Madryn.

Posiciones: Colón y Defensores de Belgrano 10; Aldosivi 9; Gimnasia (S) y Mitre 8; Rafaela y Atlanta 7; Nueva Chicago y Morón 6; Temperley, San Telmo y Almagro 5; Defensores Unidos 4; Estudiantes (RC) 3; Gimnasia (M) y Brown (A) 2; Chaco For Ever y Deportivo Madryn 1; Almirante Brown 0. (Télam)