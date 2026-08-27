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El Gimnasio Provincial CePARD se prepara para recibir a las protagonistas de una jornada que tendrá como eje la competencia, el talento y el crecimiento de la gimnasia rítmica en la provincia.

El torneo es organizado por la Federación Santacruceña de Gimnasia (Fe.Sa.Gi.) y contará con la participación de gimnastas provenientes de diferentes localidades. Entre las instituciones que serán parte de la competencia se encuentran la Escuela de G&F de Caleta Olivia, Gimnasia Rítmica del Atlético Boxing Club y Gimnasia Rítmica El Calafate.

Las participantes competirán en las modalidades de Individual, Dúos, Tríos y Conjuntos, dentro de las distintas categorías contempladas por la disciplina.

Más allá de la experiencia competitiva, el Provincial tendrá un atractivo especial: será una instancia clasificatoria para los Torneos Nacionales, por lo que cada presentación tendrá el condimento adicional de buscar un lugar en la próxima instancia de competencia.

El Boxing Club, presente con 14 gimnastas

El Atlético Boxing Club tendrá una importante representación en el certamen. Serán 14 gimnastas las que vestirán los colores de la institución y buscarán dejar su huella en esta primera competencia federativa provincial del año.

Las representantes albiverdes estarán acompañadas por la profesora Belén Márquez, quien será parte del equipo que acompañará a las gimnastas durante la jornada.

El torneo representa además una oportunidad para mostrar el trabajo realizado durante los entrenamientos, en una disciplina que combina técnica, coordinación, flexibilidad, expresión y una enorme dedicación por parte de sus protagonistas.

La organización invita a la comunidad a acompañar a las gimnastas y disfrutar de una jornada a puro deporte. Cabe destacar que la entrada general tendrá un valor de $5.000.