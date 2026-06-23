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El certamen se disputó bajo sistema suizo a seis rondas, con un ritmo de 10 minutos más cinco segundos de incremento por jugada, formato que garantizó partidas dinámicas y definiciones ajustadas hasta la última ronda.

Tras completarse la competencia, dos jugadoras finalizaron en lo más alto de la clasificación con cinco puntos: Glenda Flores y la debutante Micaela Aguilar. Sin embargo, el título quedó en manos de Flores gracias al sistema de desempate, ya que durante el torneo había derrotado a Aguilar en el enfrentamiento directo.

La flamante campeona construyó una sólida campaña con victorias frente a Kyara Cufré, Micaela Aguilar, Jessica Godoy y Yamila Sorrosúa. Su único traspié se produjo en la cuarta ronda, cuando cayó ante Valentina Díaz, quien finalmente completó el podio al quedarse con el tercer lugar.

Por su parte, Micaela Aguilar tuvo un estreno más que destacado en el ámbito competitivo. En su primera participación oficial logró el subcampeonato, dejando en evidencia un prometedor futuro dentro del ajedrez local.

Además de los reconocimientos principales, la organización distinguió a las mejores representantes de las categorías formativas. Iara Pedrozo recibió el premio a la mejor jugadora Sub-16, mientras que Mackenzie Tusco fue reconocida como la mejor participante Sub-12.

Con una importante convocatoria y un alto nivel competitivo, el Abierto Femenino “Día de la Bandera” volvió a consolidarse como un espacio clave para el crecimiento y la promoción del ajedrez femenino en Río Gallegos.