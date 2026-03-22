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La jornada número dos del torneo oficial de AFA Liga Sur comenzó a las 15 horas en cancha del Atlético Boxing Club con el triunfo de Hispano por 3 a 0 frente a Unión Santacruceña. En simultáneo, en la cancha de Boca el equipo local perdió con Escorpión 2 tantos contra 1.

Más tarde, el albiverde, que venía de empatar frente a Escorpión en la primera fecha, se midió en su cancha con Ferrocarril YCF en un partido que terminó igualado en dos.

Finalmente, la sorpresa llegó en cancha del Hispano Americano: Unión Petroleros Privados que se armó este campeonato para pelear por el título, le hizo ¡11! goles a Defensores del Carmen, que se encuentra en plena reconstrucción institucional.

De esta forma, el “lobo petrolero” se ubica en la primera posición con 6 puntos, escoltado por Escorpión con 4 unidades.

Hispano, que logró su primera victoria y tiene un partido menos por haber quedado libre en la primera fecha, se ubica tercero junto a Unión Santacruceña y Bancruz, que quedó libre en esta oportunidad y enfrentará en la tercera al Boxing con la posibilidad de alcanzar la cima.