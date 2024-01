Goles de los argentinos Franco Cristaldo y Juan Dinenno en Brasil

El argentino Franco Cristaldo hizo un gol en el triunfo de Gremio por 4 a 1 ante San José y Juan Dinnenno marcó otro en la victoria de Cruzeiro ante Vila Nova por 2 a 1 en cotejos por torneos estaduales brasileños jugados anoche.

Cristaldo (ex Boca Juniors y Huracán) hizo un tanto por el certamen Gaucho en la goleada del Gremio por 4 a 1 ante San José, que también contó con goles del venezolano Yeferson Soteldo, Joao Pedro Galvao y Reinaldo en el estadio Arena do Gremio.

En Gremio atajó Agustín Marchesín (ex Lanús) y jugó el defensor Walter Kannemann (ex San Lorenzo),

En Belo Horizonte, por el certamen Mineiro, Dinenno (ex Racing, Temperley y Aldosivi) convirtió para Cruzeiro ante Vila Nova en el triunfo 2-1 en el Estadio Castor de Cifuntes. El restante gol del triunfador lo marcó Joao Pedro. (Télam)