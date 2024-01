Granada, con un error de Batalla, perdió con Getafe y se hunde en la zona de descenso

Granada, con el arquero argentino Augusto Batalla de titular y responsable de un gol, perdió hoy ante Getafe por 2 a 0, de visitante, en el partido válido por la 23ra. fecha de la liga española, y se hunde en la zona de descenso.

El mediocampista inglés Mason Greenwood, en su cuarto tanto en el campeonato y el sexto en lo que va de la temporada, abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo.

Luego, el delantero español Borja Mayoral, a los 36 minutos, estiró la ventaja para el equipo madrileño cuando aprovechó un blooper de Batalla. El exarquero de River y San Lorenzo recibió un pase atrás de Sergio Ruiz y en su intento de controlar la pelota se resbaló. Ruiz lo presionó e interceptó el balón en un intento de pase de Batalla.

En el equipo local ingresó el defensor mendocino Fabrizio Angileri ex River Plate, a los 25 minutos del segundo tiempo, en lugar del delantero español Jordi Martín.

La victoria mantuvo a Getafe en la décima posición con 29 puntos, mientras que Granada quedó más comprometido con el descenso: está anteúltimo con sólo 11 unidades y sumó su tercera caída consecutiva (1-0 vs Atlético Madrid y 1-0 vs Betis).

= Resumen de la 22da. fecha =

. Viernes: Almería 0- Alavés 3.

. Sábado: Real Sociedad 0-Rayo Vallecano 0; Las Palmas 1-Real Madrid 2; Barcelona 3-Villarreal 5 y Mallorca 0-Betis 1.

. Domingo: Celta de Vigo 0-Girona 1; Cádiz 0 – Athletic Bilbao 0; Sevilla 1 – Osasuna 1 y Atlético de Madrid 2 – Valencia 0.

. Hoy: Getafe 2-Granada 0.

=Posiciones=

Girona 55 puntos; Real Madrid 54; Atlético de Madrid y Barcelona 44; Athletic Bilbao 42; Real Sociedad 36; Betis 34; Valencia 32; Las Palmas 31; Getafe 29; Alavés y Osasuna 26; Rayo Vallecano 24; Villarreal 23; Mallorca 20; Sevilla y Celta de Vigo 17; Cádiz 16; Granada 11; y Almería 6. (Télam)