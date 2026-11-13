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La velada tuvo como uno de sus principales atractivos la llegada de ONEBA a la capital santacruceña, en una jornada que ofreció nueve combates por cinturones y cuatro exhibiciones, con intensos enfrentamientos y grandes emociones sobre el cuadrilátero. El público que colmó las instalaciones del CePARD acompañó cada presentación y disfrutó de una noche que tuvo al deporte de los puños como gran protagonista.

La competencia reunió a representantes de distintas localidades de la región, entre ellas Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras, Gobernador Gregores, Puerto Deseado y Tierra del Fuego, además de los visitantes de Puerto Natales, Chile, y México, quienes le dieron un marcado carácter internacional al encuentro.

En la categoría Cadetes, Kevin Beltrán Godoy, representante de Puerto Natales, Chile, se quedó con la victoria por puntos frente a Jeremías Mariao Roll, de Caleta Olivia. En otro de los enfrentamientos de la división, Bastian Saldivia, de Río Gallegos, obtuvo un triunfo por puntos ante el mexicano Ángel Urbina.

En Juveniles, Nathan Márquez, de México, venció por puntos a Tomáz Pucheta, representante de Tierra del Fuego. Por su parte, Dominik Martínez, también de México, consiguió la victoria luego de que el árbitro determinara la suspensión del combate en el segundo round frente a Marcos Mansilla, de Gobernador Gregores. En otro cruce de la categoría, Héctor Jara, de Las Heras, se impuso por puntos ante el mexicano Saúl Sosa.

La actividad continuó con los enfrentamientos de Mayores, donde Cristian Vásquez, de México, logró una victoria por puntos frente a Brandom Torres, de Las Heras. También se destacó el triunfo de Luciano Córdoba, representante de Tierra del Fuego, quien superó por puntos al mexicano Víctor García. Finalmente, Benjamín Román, de Puerto Deseado, cerró su presentación con una victoria por puntos ante Luis Ramírez, de México.

En la categoría Menores, Luis Alba, representante mexicano, se impuso por puntos frente a Samuel Martínez, de Río Gallegos, sumando otro resultado destacado para la delegación visitante.

De esta manera, “Guantes sin Fronteras” concluyó con un balance positivo, en una noche que trascendió los resultados deportivos y puso en valor el intercambio entre boxeadores de diferentes países y localidades. La convocatoria registrada en el CePARD, la presencia de delegaciones internacionales y la llegada de ONEBA a Río Gallegos le dieron un marco especial a un festival que reafirmó el crecimiento y la importancia del boxeo amateur en la región.