Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una definición que se espera sea de alto nivel emotivo, Martín Güemes enfrentará a Belgrano por la corona en la división “A”de la liga Independiente de los Barrios luego de los encuentros que les dieron a ambos la posibilidad de llegar hasta esta instancia.

Por el lado de los “Gauchos” la clasificación se dio casi por sorpresa dado que debido a la ventaja deportiva y luego del empate en un gol por lado con Atlético 240, los números indicaron que los de Güemes eran los clasificados y la alegría fue notoria a sabiendas de que jugarían la final, en un intento de repetir lo que había logrado a principios del invierno la división Super Senior, ganando el torneo mayor.

Sin lugar a dudas el club de “los Gauchos” que es una institución tradicional en la liga barrial, pondrá todo para llegar a la victoria en este duro enfrentamiento porque a Belgrano que será su rival le costó bastante mas, dado que ingresado en el cuarteto final, tuvo que ganarle a Junín que había venido muy bien en el año, y luego como si esto no fuera suficiente, enfrentar a Camioneros.

Ese fue el partido clave que se pareció mas a un empate aunque en los últimos momentos ante del silbato vino el gol de los héroes de la historia que en el minuto final pasaron a ser los héroes del fútbol barrial con un gol agónico pero mas que necesario, porque de empatar, hubiera clasificado Camioneros por ventaja deportiva.

Con este “sorpasso” futbolero la gente del Atlético Belgrano logra clasificar a la final muy cercana a su cumpleaños, lo que tendrá lugar el próximo 28 de diciembre apaguen sus 47 velitas todos juntos, por lo que puede haber festejo corrido, pero como en todo evento deportivo, los partidos hay que jugarlos por lo que serán por demás interesante ver como se define.

Esto predispone para ver un encuentro que seguramente hará que el escenario habitual se pueble con el entusiasmo de ver una final mas que trascedente entre dos clásicos rivales del fútbol barrial.