En el mediodía del miércoles y provenientes de Puerto San Julián, la última escala antes de Río Gallegos, Haydee y su comitiva llegaron a la capital santacruceña luego de transitar unos 3 mil kilómetros por la ruta 3 desde los alrededores de la ciudad de Buenos Airees (Algarrobo) y de seis días de recorrer el país hacia el sur.

El Ford “T” modelo 1924 que tripula su conductor Julio César Dupont lleva ese nombre en homenaje y recuerdo a la abuela del propietario, mientras que el otro vehículo que lo acompaña es una “baquet” con motor Ford “A” de 1930, conducida por Domingo Laurito mas dos vehículos que acompañan la delegación en los que se cuenta con repuestos para las dos unidades y otros menesteres.

“Haydee” sufrió en Caleta Olivia una reparación donde hubo que cambiar la junta de tapa de cilindros y alguna otra necesidad mas la refacción del escape, pero en líneas generales al decir de sus conductores, ambas unidades marchan en buen estado, aunque la velocidad promedio exede un poco de los 60 kilómetros, pero demuestran la tremenda fiabilidad que poseen sobre sus autos que ya cuentan en el caso del Ford “T” con mas de cien años de vida.

Los dos vehículos no poseen techo y sus conductores vienen “al aire libre”, por lo que lo mas complicado fue la lluvia que los afecto al entrar a la provincia de Santa Cruz, pero lo pudieron superar con una parada necesaria en Caleta Olivia donde aprovecharon para efectuar las reparaciones y luego continuar viaje al sur hasta Puerto San Julián, y de allí en la etapa del martes, a Río Gallegos done también se detuvieron durante 24 horas.

En la mañana del jueves ya estaban rumbo al sur cruzando la frontera a través del paso Monte Aymond para ingresar a Chile y luego tomar rumbo al cruce de la barcaza que los trasladaba vía marítima hacia Tierra del Fuego, con un entusiasmo notable parwa recorrer en ess condiciones las rutas de la Patagonia, mientras que la intención sería de volver por la ruta 40 y la zona cordillerana en un viaje sin precedentes.

El miércoles luego de arribar a la capital santacruceña, previo descanso en la zona del aeropuerto donde los amantes de Chevrolet construyeron un monolito con un veterano vehículo de 1935 en el acceso al aeropuerto de la ciudad, las tripulaciones visitaron la casa de gobierno provincial donde fueron recibidos por el vicepresidente primero de la cámara de diputados Javier Jara a cargo del ejecutivo provincial, junto a las ministras Soledad Boggio y Maria Belen Elmiger, quienes procedieron a entregar unos presentes a los viajeros.

En horas de la noche, fueron recibidos por los amigos del “Club Chivo” ( entusiastas de Chevrolet) quienes les ofrecieron un asado con amigos y conocidos del grupo de autos antiguos que se dieron cita en el lugar, donde se confraternizó hasta pasada la medianoche en agradable charla y luego a descansar para seguir viaje al día siguiente, destacando que la presencia de ambas unidades no pasó desapercibida para la comunidad y muchos consultaron para poder ver y admirar el tremendo desafío de viajar por las rutas patagónicas en esos vehículos al aire libre.

Una de las curiosidades de Julio César Dupont, fanático de los Ford “T”, paso por consultar sobre estos autos en Río Gallegos y las historias de quienes se destacaron en los años 50 y 60 sobre esos autos, descollando la figura de quien fuera uno de los mayores representantes locales como Héctor “Coco” Fadul, junto a Luis Cerra y a Aniceto Cabral como los mas recordados de la época , y el presidente de la Asociación de autos antiguos Juan Moyano, le regaló a Dupont una junta de tapa de cilindros de Ford “T” que perteneció al motor de carrera de Coco Fadul y que obraba en su poder, por lo que la historia fue uno de los temas mas conversados de la noche.