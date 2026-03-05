Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas del jueves al mediodía la caravana que integran “Haydee” ( Ford “T” año 1924) y su compañero Ford “A” del pseudónimo “El Portu” ya pasaron por Sierra Grande rumbo al sur, por lo que vienen sin inconvenientes transitando la ruta nacional rumbo a Ushuaia.

El grupo que salió hace dos días de la provincia de Buenos Aires, estima arribar pronto a la provincia de Santa Cruz, donde pasarán primero por la ciudad de Caleta Olivia y luego seguirán el derrotero previsto, para intentar arribar en un corto plazo a Tierra del Fuego, aunque previo a ello pasarán por Río Gallegos donde serán recibidos por el Club de Autos Antiguos y del club de autos clásicos.

Se estima que algunos lo acompañarán por lo menos hasta la frontera con Chile cuando reanuden el viaje, por lo que será interesante ver quienes se animarán a acompañarlos pero lo que sin lugar a dudas es un precedente singular, es haber logrado por lo menos por ahora, transitar la mitad del recorrido previsto con autos de mas de 100 años de antigüedad.